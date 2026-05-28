Риелторы Тюменской области констатируют резкий скачок стоимости загородной недвижимости. Представитель регионального риелторского объединения рассказал, что коттеджи и частные дома с начала текущего года подорожали на 18%. При этом еще в феврале специалисты прогнозировали возможный рост в пределах 10%, сообщил nashgorod.ru.

По словам представителя объединения, специалисты, опираясь на многолетние наблюдения, пытаются делать определенные предположения. Однако рынок, как подчеркнул собеседник, остается непредсказуемым. Он саморегулируется, и порой векторы его движения бывают самыми неожиданными.

«Это из разряда популярных пару лет назад мемов „ожидание — реальность“. <> В целом, дом в радиусе 50 километров от Тюмени, который можно было в начале года купить за 10 млн руб., сейчас обойдется в 11,5 — 11,8 млн», — пояснил источник «НГ».

Главными причинами удорожания загородного жилья аналитики считают общий инфляционный фон, а также рост расходов строительных компаний. Последний связан с новым требованием — обязательным применением механизма эскроу-счетов в данном сегменте рынка.

