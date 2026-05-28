Строгий запрет на Троицу: Церковь предостерегает от магии с освященными березовыми ветками

Помощник Епархиального архиерея по вопросам церковного служения Кемеровской епархии священник Вячеслав Ланский в беседе с журналистом VSE42.RU объяснил, какие поступки категорически запрещены в праздник Святой Троицы, а также как православная церковь относится к магическим обрядам, совершаемым в этот день.

По словам священнослужителя, в день Святой Троицы для православных христиан первостепенное значение имеет присутствие на церковной службе и молитва. Он добавил, что главное церковное требование, актуальное для любого календарного дня — будь то обычный или праздничный, — это недопущение греха. Любой грех, пояснил Ланский, наносит человеку глубокую душевную рану, последствия которой сказываются на всей его дальнейшей жизни.

«Каждый грех – ошибка, которая не проходит бесследно для человека. Грех оставляет глубокие раны, для уврачевания которых требуется много времени и сил», – отметил священник.

Отдельно священник остановился на одном из греховных запретов, который касается магических обрядов, иногда совершаемых людьми именно в этот праздник. Ланский предупредил: нельзя использовать березовые ветки, которые были освящены в церкви, в каких бы то ни было колдовских или оккультных действах.

«Это может принести вред прибегающему к таким ритуалам человеку», – подчеркнул он.

