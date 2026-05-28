В Королеве завершат строительство новой поликлиники

На улице Циолковского в Королеве завершается строительство новой поликлиники, рассчитанной на 1 тыс. посещений — 600 взрослых, 300 детей и еще 100 — в травмпункте. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Стройготовность здания превысила 90%, работы проходят в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В них задействованы 85 рабочих и две единицы техники.

«Ведется чистовая подготовка внутренних помещений, сборка и расстановка мебели и оборудования, пусконаладка инженерных сетей. Идет поставка технологического оборудования», — рассказал министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Министр уточнил, что площадь пятиэтажного медучреждения составила почти 18 тыс. кв. м, в нем будут доступны все востребованные профили и виды первичной медицинской помощи, а также центр здоровья, центр амбулаторной онкологической помощи и не только. Поликлинику оснастят современным оборудованием — КРТ, МРТ, маммографом, флюорографом, рентген– и УЗИ–аппаратами, открыть ее планируют в III квартале 2026 года.

