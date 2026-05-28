В Московской области рассказали о лесопожарной обстановке

В четверг, 28 мая, на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Виноградовском и Орехово-Зуевском лесничествах — II класс, в Клинском и Ногинском — III класс. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

В пятницу и субботу, 29 и 30 мая, в регионе спрогнозировали I класс пожарной опасности. Температура воздуха днем в этот период составит +5-15 градусов, ночью — 0-+8. Синоптики обещают переменную облачность, местами дожди.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.