Кому из игроков топ-клубов РПЛ стоит сменить обстановку для перезагрузки карьеры

Со следующего сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) ужесточается лимит на легионеров. Но даже с учетом этого факта в сильнейших клубах страны останутся футболисты, которые вряд ли получат достаточно игрового времени. Некоторым из них стоит подумать о смене клуба, чтобы перезапустить карьеру.

Андрей Мостовой («Зенит»)

Вингер, проведший 20 матчей за сборную России, явно недоволен своим статусом в «Зените». По общим цифрам все выглядит не так печально: 22 матча в РПЛ, шесть голов плюс три передачи. Но в реальности — положение запасного. Мостового с позиции левого вингера окончательно вытеснил Педро. А после обмена Игоря Дивеева лимит не так сильно давит на «Зенит». Кроме того, озвучивались планы по усилению российского костяка в петербургском клубе.

Конечно, скоропалительных решений ни Мостовой, ни руководство «Зенита» принимать не будут. Все будет зависеть от того, какие трансферы на вход и выход пройдут в межсезонье. Но если все останется плюс-минус так же, то о смене клуба стоит задуматься.

Портал Transfermarkt снизил трансферную стоимость Мостового до €3,5 млн. Контракт с «Зенитом» рассчитан еще на один сезон.

Юрий Горшков («Зенит»)

Левый защитник еще дальше от основы «Зенита», чем Мостовой: всего 253 минуты в РПЛ в семи матчах. Правда, в Кубке России Горшков играл достаточно регулярно, но эти выступления не позволят рассчитывать на возвращение в сборную.

После прихода в «Зенит» трансферная стоимость Горшкова на портале Transfermarkt снизилась ровно в два раза — с €3 млн до €1,5 млн. В 27 лет можно поискать и другие варианты.

Илья Самошников («Спартак»)

28-летний крайний защитник перешел в стан красно-белых в начале сезона из «Локомотива» за €3,7 млн. Однако в «Спартаке» Самошников так и не заиграл. В РПЛ всего 76 минут в трех матчах, в четырех играх Кубка России — 1+1.

Конечно, помешала травма. Но и после восстановления Самошников оказался не востребован. При Хуане Карлосе Карседо футболист восемь раз попадал в заявку команды, но не сыграл ни минуты. У испанца свое видение игры крайних защитников, и привыкший действовать строго по бровке Самошников в эту концепцию не вписывается.

Контракт со «Спартаком» действует еще два года, но, похоже, затягивать со сменой клуба не стоит. Самошникову 28 лет, нужно идти туда, где востребован.

Даниил Зорин («Спартак»)

Контракт 22-летнего центрального полузащитника со «Спартаком» действует еще два года, но шансов пробиться в основу немного. Зорин уже съездил в аренды в минское «Динамо» и «Ахмат».

В его возрасте уже нужно иметь место в основе, а не довольствоваться короткими заменами. В двух матчах в РПЛ полузащитник сыграл шесть минут, в Кубке принял участие в четырех играх, 1+2. Клубы из нижней восьмерки точно будут готовы рассмотреть возможность приобретения игрока. Transfermarkt оценивает футболиста в €700 тыс. Вряд ли «Спартак» будет запрашивать сильно больше.

Никита Салтыков («Локомотив»)

21-летний вингер вышел в стартовом составе «Локо» лишь раз — в первом туре против «Сочи». После этого почти всю осень Салтыков провел на скамейке. Чуть лучше стало весной — выходил на замену в четырех матчах подряд в концовке.

Контракт с «Локомотивом» действует еще два года. Прямо сейчас место в старте для Салтыкова не просматривается. Как минимум аренда — хотя бы в почти родные «Крылья Советов» — была бы яркого полузащитника разумным вариантом.

Илья Лантратов («Локомотив»)

С приходом Антона Митрюшкина 30-летний голкипер прочно осел на скамейке запасных. В 30 лет статус запасного, даже в «Локомотиве», — не очень приятная ситуация. Митрюшкин блистает и шансов конкуренту не дает, а контракт с железнодорожниками рассчитан еще на три года — так можно и до конца карьеры в запасе просидеть.

Антон Миранчук («Динамо»)

Сезон для полузащитника сборной России получился скомканным. Вмешались травма и тренерская чехарда в «Динамо». В любом случае 30-летний футболист вряд ли может быть доволен собой: 1+2 в 14 матчах РПЛ, в последних играх чемпионата только выходы на замену.

У Миранчука еще год по контракту с «Динамо», но есть ощущение, что это не его клуб. Впрочем, у бело-голубых опять новый тренер. Возможно, у Сандро Шварца есть свой взгляд на роль опытного хавбека в команде.