БПЛА атаковали Нижегородский областной суд: появилась информация о последствиях удара

Здание Нижегородского областного суда в результате атаки БПЛА получило повреждения. Как проинформировали в пресс-службе суда, все заседания, которые были запланированы на четверг, 28 мая, переносятся. Участников процессов известят о новых датах отдельно, сообщил newsnn.ru.

«Были зафиксированы локальные повреждения кровли административного здания без последующего возгорания», — отметил мэр Юрий Шалабаев.

По информации издания, утром 28 мая над территорией региона средства противовоздушной обороны уничтожили несколько БПЛА. Согласно данным официальных источников, никто из людей не пострадал. Однако один из дронов, предположительно, все же достиг цели — повреждено здание областного суда.

По данным издания, на место происшествия для выяснения всех обстоятельств и ликвидации последствий выехали профильные специалисты. Работа систем ПВО в регионе продолжается. Губернатор региона Глеб Никитин подтвердил информацию о повреждении здания облсуда в результате атаки противника и отсутствия пострадавших. Глава призвал жителей соблюдать спокойствие.

Ранее сообщалось, что в ночь на 28 мая 2026 года ряд российских городов, в числе которых Севастополь, Воронеж и Краснодар, подверглись воздушным атакам.