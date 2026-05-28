Не люди и не пришельцы? Что на самом деле показал новый ДНК-анализ черепов-конусов из Перу

Новый анализ ДНК загадочных конусоголовых мумий из Перу не дал окончательного ответа об их происхождении — и этим снова подлил масла в старые уфологические споры, пишет Daily Mail. Речь идет о черепах Паракаса: более 300 древних останков нашли археологи в 1920-х годах. Большинство ученых из Университета Либерти в Вирджинии до сих пор считает, что необычная форма головы появилась из-за древней практики искусственной деформации черепа.

Исследователи изучили зубы мумий, надеясь извлечь из них достаточно ДНК. Зубы хорошо сохраняются веками и могут работать как природный «сейф» для генетического материала. Ученые попробовали два способа: аккуратно взять порошок из корня зуба и более грубый метод — полностью измельчить зуб.

Второй способ дал больше ДНК, но все равно недостаточно для четкого генетического профиля. Для надежного анализа лабораториям обычно нужно не меньше 20 единиц материала, а максимум, который удалось получить, составил 14,1.

Это не доказывает версию об инопланетянах, но и не закрывает тему для сторонников таких идей. В 2022 году исследование 159 черепов показало: 98% имели признаки намеренного изменения формы головы. Вероятно, младенцам перевязывали череп тканью или досками, чтобы придать ему вытянутую форму как знак статуса или принадлежности к некой социальной группе.

Но уфологи продолжают спрашивать: зачем древним людям вообще понадобилось имитировать такую форму? Пока ответ остается земным, но тайна Паракаса все еще выглядит достаточно странно, чтобы споры не утихали.