Четыре ребенка и один сломанный бассейн: Самойлова рассказала, какую шалость устроили дети во время отдыха на лайнере

Бывшая жена рэпера Джигана (Дениса Устименко-Вайнштейна) Оксана Самойлова поделилась историей, которую до этого старалась не афишировать. Речь идет о самой дорогой шалости ее детей — они умудрились сломать бассейн на круизном лайнере, сообщает Super.

По словам Оксаны, ее наследники, играя в бассейне, неожиданно сломали его. Она назвала эту историю постыдной и пообещав никогда не рассказывать ее публично. Когда телеведущий Георгий Иващенко, который общался с ней, предположил, что дети могли что-то бросить в бассейн, Самойлова дала понять, что его догадка очень близка к истине, но продолжать тему не стала.

«Я ничего не выплачивала, слава Богу, обошлось», — отметила блогерша.

Отдельной темой разговора стало половое воспитание. Оксана призналась, что не проводит специальных бесед на эту тему со своими детьми. По ее мнению, современное поколение вполне способно самостоятельно получать информацию о сексе через интернет. Блогер считает, что нет необходимости обсуждать эти вопросы с детьми, поскольку они и так узнают все, что нужно, из открытых источников.

Ранее сообщалось, что Оксану Самойлову раскритиковали за выход песни.