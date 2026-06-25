Мария Миронова рассказала, как ее сын учится побеждать в академии Надаля

Сыгравшая в «Холопе» российская актриса Мария Миронова вместе со своим шестилетним сыном находится на испанском острове Майорка. Мальчик всерьез увлекся большим теннисом и регулярно участвует в турнирах, пишет Super.

Как рассказала сама Мария, для занятий сына была выбрана не просто академия, а место, где начинал свой путь легендарный Рафаэль Надаль. Однако условия в клубе оказались далеки от курортных.

По словам Мироновой, в распоряжении спортсменов всего пять грунтовых кортов, нет даже кафе или нормальных трибун. Во время игры в глаза постоянно попадает пыль, а жару переносить непросто.

Тренировки здесь, отметила актриса, проходят ежедневно, даже в самые знойные дни. Тренер сына — бывший спарринг-партнер самого Надаля, что, по мнению Марии, дает сыну бесценный опыт. Актриса отметила демократичность испанского подхода к теннису и искреннюю страсть к этому виду спорта, которая здесь чувствуется во всем.

Сын артистки уже показывает отличные результаты. Накануне он стал победителем одного из турниров и даже завоевал главный приз академии Надаля.

Мария признается, что поддерживает сына в его стремлении к победам, несмотря на бытовые трудности и суровые условия тренировок. Она уверена, что такой опыт закаляет характер и учит побеждать.

Ранее Мария Миронова обвинила бывшего мужа в попытке разрушить график сына через суд.