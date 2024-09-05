Адвокат рассказал об ухудшении состоянии Лидии Федосеевой-Шукшиной из-за конфликта в семье

Адвокат Юлия Вербицкая, представляющая интересы одной из сторон в судебном разбирательстве между сестрами Марией и Ольгой Шукшиными, сделала тревожное заявление о состоянии здоровья их матери, легендарной актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Об этом пишут «Известия».

По словам юриста, напряженные отношения с дочерью Марией привели к ухудшению самочувствия Лидии Николаевны. Вербицкая утверждает, что артистка страдает от депрессии и нуждается в психологической помощи. Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что Федосеева-Шукшина, доверяя дочери, подписывает документы, не всегда понимая их суть.

Этот семейный раздор разворачивается на фоне судебного процесса между сестрами Шукшиными за права на творческое наследие их отца, выдающегося писателя и режиссера Василия Шукшина.

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