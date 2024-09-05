Россиян пригласили к участию в шоу «Ледниковый период»

Объявлен кастинг для участия в новом сезоне популярного ледового шоу. Об этом сообщил «Первый канал» на официальном сайте.

Впервые в истории программы к участию в шоу будут допущены простые телезрители, а не только профессиональные спортсмены и знаменитости.

Желающих попасть в «Ледниковый период» просят заполнить анкету и предоставить видеозапись со своим номером продолжительностью не более 1,5 минут. Принимаются заявки от кандидатов не младше 21 года. При этом они должны уверенно кататься на коньках.

Точные сроки проведения кастинга и дата премьеры нового сезона шоу пока не сообщаются. Традиционно съемки «Ледникового периода» проходят осенью.

В шоу соревнуются пары, состоящие из титулованного фигуриста и известного артиста. Победители определяются по итогам зрительского голосования.

Ранее звезду шоу «Танцы со звездами» из РФ задержали в США по подозрению в домашнем насилии.