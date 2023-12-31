Адвокат Третьяков заявил, что уголовное дело против двух блогеров о неуплате налогов прекращено

По словам адвоката Константина Третьякова, блогеры Валерия Лерчек и Артем Чекалин больше не являются фигурантами уголовного дела по статье о неуплате налогов. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что за время следствия ими было выплачено свыше полумиллиарда рублей, включая налоги, штрафы и пени.

По мнению юриста, семейная пара остаются обвиняемыми по делу об отмывании средств в особо крупном размере.