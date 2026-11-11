Друзей много, а поговорить не с кем: психолог Нацева раскрыла причину одиночества

Большое количество социальных контактов не всегда спасает от одиночества. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на профессора психологии Стояну Нацеву.

По словам Нацевой, одна из главных причин одиночества — привычка показывать окружающим только глянцевую часть себя, только то, что людям комфортно видеть. Человек может быть душой компании, постоянно ходить на встречи и при этом никому не рассказывать, что действительно происходит у него внутри. Такая стратегия ведет к тому, что он остается один на один со своими переживаниями и тревогами.

Психолог объяснила: веселый, успешный, сильный и отзывчивый человек, скрывающий от всех страхи, растерянность, обиду, потребность в заботе или желание попросить о помощи, сам лишает себя эмоциональной близости. Он просто не позволяет отношениям становиться глубокими.

В итоге вместо дружбы и партнерских отношений остается лишь совместное времяпрепровождение — разговоры о работе и новостях, но не о том, что действительно беспокоит.

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