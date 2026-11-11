Друзей много, а поговорить не с кем: психолог Нацева раскрыла причину одиночества

Профессор Нацева раскрыла причину одиночества при большом количестве друзей

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая/Сгенерировано нейросетью]

Большое количество социальных контактов не всегда спасает от одиночества. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на профессора психологии Стояну Нацеву.

По словам Нацевой, одна из главных причин одиночества — привычка показывать окружающим только глянцевую часть себя, только то, что людям комфортно видеть. Человек может быть душой компании, постоянно ходить на встречи и при этом никому не рассказывать, что действительно происходит у него внутри. Такая стратегия ведет к тому, что он остается один на один со своими переживаниями и тревогами.

Психолог объяснила: веселый, успешный, сильный и отзывчивый человек, скрывающий от всех страхи, растерянность, обиду, потребность в заботе или желание попросить о помощи, сам лишает себя эмоциональной близости. Он просто не позволяет отношениям становиться глубокими.

В итоге вместо дружбы и партнерских отношений остается лишь совместное времяпрепровождение — разговоры о работе и новостях, но не о том, что действительно беспокоит.

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