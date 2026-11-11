«Не надо ничего менять»: Юрий Семин высказался против расширения РПЛ

Юрий Семин высказался против расширения РПЛ: «Сейчас все хорошо работает»

Культура и спорт

Фото: [ФК «Локомотив»]

Известный российский тренер Юрий Семин в разговоре со Sport24 высказался об идее расширить Российскую премьер-лигу (РПЛ) до 18 команд.

На общем собрании клубов РПЛ с такой инициативой выступил генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов. Большинство клубов поддержали расширение.

По мнению Семина, такие эксперименты не пойдут на пользу российскому футболу. Специалист считает, что сейчас в лиге оптимальное число команд — 16, а при расширении появятся клубы, которые будет неспособны выдерживать необходимую финансовую планку.

«Сейчас все хорошо работает — не надо ничего менять», — констатировал Семин.

Ранее 79-летний Юрий Семин заявил, что рассмотрит предложение возглавить «Локомотив», если таковое последует.

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