Предприятия АПК Московской области стали участниками международной выставки в Шанхае
Подмосковные агропредприятия присоединились к международной выставке в Шанхае
Фото: [Центр поддержки экспорта Московской области]
Предприятия АПК Московской области стали участниками международной выставки продуктов питания, напитков, пекарского дела и ресторанного бизнеса «Food & Hospitality China» в Шанхае. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Китайский рынок последовательно закрепляет за собой статус одного из важнейших направлений для экспорта продукции подмосковного АПК. Устойчивый рост поставок наглядно подтверждает качество и востребованность наших продовольственных товаров у зарубежного потребителя», — отметил глава министерства Виталий Мосин.
Присоединиться к выставке компаниям региона помог Фонд внешнеэкономической деятельности Московской области. В их число вошли производители напитков — ООО «Идеи» из Химок, ООО ТД «Сан Гран» из Краснозаводска, ООО «Роял Кейн» из Королева. Сладости представили кондитерская фабрика «Сокол» из Дмитрова, ООО «Глобус-Про» и кондитерская фабрика «Аврора» из Люберец, ООО «ЧКМ» из Чехова, ООО «Коломенская пастила» и ООО «Эко Фудс» из Звенигорода. ООО «ПромФуд-С» из Красногорска представляет профильные пищевые ингредиенты.
В Подмосковье реализуется нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил Китайскую международную промышленную выставку CIIF в Шанхае.