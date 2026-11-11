В Старой Купавне практически завершили строительство дошкольного отделения Центра образования №25. Строительная готовность объекта составляет уже 95%, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Объект возводится на улице Чапаева за счет средств бюджета в рамках госпрограммы Подмосковья и в соответствии с задачами национального проекта «Семья».

Площадь здания превышает 1,8 тыс. кв. метров. На площадке трудятся 25 специалистов. Проводятся работы по монтажу санитарного оборудования, укладке линолеума и окраске стен, а также электромонтажные работы, сборка оборудования и мебели.

Новый детский сад планируется открыть в декабре текущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в Реутов проверил ход строительства образовательных объектов на Комсомольской улице.