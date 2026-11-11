Свыше 230 засоров на сетях водоотведения устранили специалисты Мособлводоканала за неделю

Мособлводоканал за неделю устранил более 230 засоров канализации

Официально

Фото: [Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области]

Специалисты Мособлводоканала за неделю устранили 233 засора на сетях водоотведения. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Основная причина тампонад — неправильная утилизация бытового мусора. Жители используют унитаз вместо мусорного ведра, смывая влажные салфетки, средства гигиены, тряпки, пищевые отходы и другие предметы, которые не растворяются в воде и блокируют движение стоков», - отметили в ведомстве.

Прочистка сетей ведется с использованием специального оборудования. После удаления скопившихся отложений и посторонних предметов специалисты промывают трубопроводы.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о модернизации коммунальных объектов в регионе.

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Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
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