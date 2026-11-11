Почти 70 литров крови собрали в рамках Дня донора в Домодедовской больнице
День донора прошел в Домодедовской больнице
Фото: [Домодедовская больница]
День донора прошел в Домодедовской больнице. В ходе акции собрали порядка 66,6 литра крови. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Акция прошла в молодежном центре «Победа» с целью сбора крови для тяжелобольных детей с онкологическими заболеваниями. В ней принял участие 161 житель. К донорству допустили 148 человек.
«Благодарим каждого за участие и помощь. За те 8 лет, в течение которых мы организуем акции по сбору крови, уже сформировалось настоящее сообщество постоянных доноров, которое постоянно растет», — отметил заместитель главного врача Дмитрий Мальченко.
В Подмосковье реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.