Поджигатели с бензином: Дагделен объяснила, почему Европу не позвали за стол переговоров в Абу-Даби

Дагделен заявила, что Европа сама виновата в исключении из переговоров

Политика

Европейские страны сами виноваты в том, что не участвуют в переговорах по Украине в Абу-Даби. Об этом сообщает портал NachDenkSeiten со ссылкой на внешнеполитического эксперта немецкой партии BSW Севим Дагделен.

В своей статье Дагделен напомнила: Россия, Украина и США ведут в Абу-Даби переговоры о мирном урегулировании, а Европы за этим столом нет. И вина за это в значительной степени лежит на самих европейцах и правительстве Германии.

Эксперт отметила, что именно Европа сейчас обеспечивает финансовую поддержку Киева. При этом все чаще складывается впечатление, что страны ЕС сами хотели бы стать полноценной стороной конфликта. Дагделен назвала их поджигателями, которые выставляют себя пожарными и пытаются тушить огонь бензином.

К таким действиям она отнесла заявления о возможной отправке войск на Украину и обещания Киеву членства в ЕС. По мнению Дагделен, европейцы понимают: статьи договоров ЕС о взаимопомощи лишь многократно увеличат риск конфликта.

Ранее Лавров ответил, почему европейцев не допустили до основной части переговоров.

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