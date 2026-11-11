«Динамо» решилось окончательно уволить Тамбиева

«СЭ»: «Динамо» уволит Тамбиева после встречи команды с Аркадием Ротенбергом

Культура и спорт

Фото: [ХК «Динамо»]

Московское «Динамо» окончательно отправит в отставку главного тренера Леонида Тамбиева, сообщает «Спорт-Экспресс». 9 ноября клуб сообщил о временном отстранении специалиста.

По данным издания, решение принято после встречи команды с куратором клуба Аркадием Ротенбергом.

Леонид Тамбиев возглавил «Динамо» в апреле. Бело-голубые неудачно провели первую треть регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На данный момент «Динамо» с 25 очками после 26 игр занимает девятое место в Западной конференции и не проходит в плей-офф.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал, что Тамбиев не сумел удержать раздевалку и выстроить взаимоотношения с болельщиками, которые уже давно требуют отставки тренера.

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