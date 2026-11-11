Более 60 педагогов из Подмосковья стали победителями проекта «Знание.Наставники»

В число победителей федерального проекта «Знание.Наставники» вошел 61 педагог из 33 округов Подмосковья. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Проект реализует Российское общество «Знание» и Министерство просвещения РФ. Его цель — оценить эффективность просветительской работы наставников в образовательных организациях и выявить успешные практики.

По итогам проекта Подмосковье стало одним из лидеров по числу победителей. Большинство лауреатов определены в категории «Наставник-педагог» — 32 человека. Еще 19 человек победили в категории «Наставник-советник», 10 — в категории «Наставник-руководитель».

В число победителей вошла практика «Я — студент» Ольги Даменцевой из Подольского колледжа имени А. В. Никулина. Проект нацелен на адаптацию первокурсников в колледже. В его рамках к каждому новичку прикрепляют старшекурсника, который помогает ему включиться в учебную и внеучебную жизнь.

Практика «Уроки-экскурсии исторической памяти» Ольги Иконниковой из Шатурского энергетического техникума нацелена на сохранение истории земляков. В ее рамках студенты и школьники знакомятся с материалами музейного фонда «Героям — Слава!».

Каждый лауреат получит денежное поощрение в размере ₽52 тыс. Кроме того, участники проекта с самыми высокими результатами пройдут специальную обучающую программу по обмену лучшими наставническими практиками.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поприветствовал участников фестиваля педагогических практик, который прошел в рамках Года дошкольного образования.