Раменскому роддому передали партию нового медицинского оборудования

Так, роддом получил 10 новых кардиологических фетальных мониторов, которое в режиме реального времени отслеживают жизненно важные показатели матери и ребенка, в том числе артериальное давление, температуру тела, пульс.

«Теперь диагностика состояния плода во время беременности и в родах стала еще точнее, безопаснее и комфортнее. Обновление парка оборудования позволяет специалистам проводить одновременный мониторинг сразу в нескольких родильных залах и палатах дородового наблюдения», — рассказала заведующая родовым отделением Раменского роддома Светлана Слюндина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе с начала года закупили более 300 единиц оборудования для реабилитации.