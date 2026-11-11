Защитник Монтес может покинуть «Локомотив» после попадания БПЛА в поезд

Инсайдер Карпов: Монтес хочет уйти из «Локомотива» после попадания БПЛА в поезд

Культура и спорт

Фото: [ФК «Локомотив»]

Защитник «Локомотива» Сесар Монтес может покинуть московский клуб после инцидента с беспилотником, утверждает инсайдер Иван Карпов. В конце октября железнодорожники возвращались домой после гостевого матча с «Ростовом», и в поезд подвергся атаке БПЛА.

Никто из «Локомотива» не пострадал, команда добралась домой на автобусе. Но Монтес теперь отказывается ездить на выезды. В последнем матче против «Рубина» мексиканца не было в заявке «Локо», его отсутствие объяснялось травмой.

В агентстве Balance International Group, представляющем интересы Монтеса, заявили, что футболист хоть и обеспокоен инцидентом, предан «Локомотиву» и играть за него никогда отказывался.

Летом уже обсуждался переход Монтеса в один из мексиканских клубов. Портал Transfermarkt оценивает участника чемпионата мира в €7,5 млн. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 2029 года. В нынешнем сезоне Монтес сыграл девять матчей за клуб во всех турнирах и отметился одним голом.

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