Африканская конфедерация футбола пытается выяснить возраст выступавшего за «Ростов» игрока сборной Габона

Футболист подозревается в подделке документов. Подозрения на счет реального возраста Канга возникали и раньше. В 2021 году представители ДР Конго утверждали, что Канга изменил свое имя, возраст и гражданство, но тогда доказать обвинения не удалось.

Сейчас всплыли новые обстоятельства. Выяснилось, что мать Канга умерла в 1986 году, тогда как в паспорте футболиста указано, что он родился в 1990-м. Канга предстоит объяснить эту нестыковку.

В настоящее время Канга представляет сербскую «Црвену Звезду». За «Ростов» африканец выступал в 2013-2016 годах. Всего он провел 80 матчей за российский клуб во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 14 передач. В составе национальной сборной Канга принял участие в 63 матчах.