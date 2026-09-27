Tenet Plus начал продажи кроссоверов до официальной премьеры бренда

Tenet Plus раскрыл цены и характеристики первых кроссоверов в России

Общество

Российский автомобильный бренд Tenet Plus официально представили в Москве 22 сентября, однако продажи машин начались еще до презентации. Кроссовер L6 появился у дилеров 4 сентября, а младшая модель L4 стала доступна покупателям с 10 сентября. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Tenet Plus создан в результате сотрудничества российского «АГР Холдинга» и компании Defetoo. На старте модельный ряд марки включает два кроссовера — L4 и L6. Их производство организовано в России по полному циклу: на местных предприятиях выполняются сварка и окраска кузовов.

Компактный L4 предлагается в двух комплектациях. Стоимость версии «Стайл» составляет 2,54 млн рублей, а исполнение «Элегант» стоит 2,69 млн рублей.

Обе версии оснащаются 1,5-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 147 л. с. и шестиступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод у кроссовера передний.

Более крупный Tenet Plus L6 получил тот же 147-сильный двигатель и роботизированную трансмиссию 6DCT. Цена модели без учета специальных предложений находится в диапазоне от 2,89 млн до 3,04 млн рублей.

До конца 2026 года компания рассчитывает расширить линейку L6. Для кроссовера подготовят полноприводную модификацию с двигателем мощностью 150 л. с. и максимальным крутящим моментом 270 Нм. В паре с силовым агрегатом будет работать семиступенчатая преселективная коробка передач.

К моменту официального запуска марки дилерская сеть Tenet Plus уже включала более 120 автомобильных центров в свыше 60 российских городах. Это позволило бренду начать продажи одновременно с выходом на рынок.

Компания также заявила о дальнейших планах по расширению модельного ряда. В 2027 году ожидается появление автомобиля с последовательной гибридной силовой установкой REEV, которая должна обеспечить увеличенный запас хода.

Кроме того, представители Tenet Plus ранее сообщали, что платформа PMA рассчитана на использование разных типов силовых установок. Помимо традиционных бензиновых двигателей, на ее основе могут создавать автомобили с гибридными и полностью электрическими силовыми установками.

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