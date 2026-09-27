Новый УАЗ Патриот получит 8-ступенчатый автомат: названы сроки

УАЗ отказался от ранее планировавшейся 6-ступенчатой автоматической коробки передач для обновленного Патриота и выбрал 8-диапазонную трансмиссию. Сейчас на предприятии занимаются ее интеграцией в конструкцию внедорожника, рассказал генеральный директор УАЗа Ильнур Сахабиев. Об этом сообщает «За рулем».

Выбранная коробка уже используется в пикапах Sollers. Однако для установки на Патриот трансмиссию необходимо адаптировать к особенностям автомобиля. В частности, инженерам предстоит провести работу над компоновкой и калибровкой, а также изменить соединение между валом коробки передач и раздаточной коробкой.

Отдельно прорабатывается взаимодействие трансмиссии с бензиновым двигателем собственной разработки УАЗа. В связи с этим специалисты внесли изменения в конфигурацию коробки и гидротрансформатора. По словам Сахабиева, предприятие уже завершило этап разработки технической концепции проекта.

До начала серийного выпуска Патриот с новой АКП должен пройти дополнительные испытания. В частности, потребуются летние и зимние циклы калибровок, а также другие проверки работы трансмиссии в различных условиях эксплуатации.

С учетом предстоящих испытаний и работ по интеграции коробки реальным сроком запуска такой версии в серию на УАЗе называют середину 2028 года.

Автоматические коробки уже устанавливались на Патриот. С 2019 года внедорожник выпускали с французской 6-ступенчатой АКП Punch Powerglide 6L50. Трансмиссия работала в паре со 150-сильным бензиновым двигателем ЗМЗ Про.

Такая модификация производилась до 2022 года. В марте 2026 года на УАЗе заявляли, что новая автоматическая коробка по характеристикам и потребительским свойствам не должна уступать ранее использовавшейся Punch 6L50.