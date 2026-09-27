Осенняя депрессия: как отличить сезонную хандру от психического расстройства

За окном темнеет, когда рабочий день еще не закончился. Утром хочется еще пять минут полежать под одеялом, а вечером уже не хватает сил даже приготовить ужин. Многие думают, что это просто осенняя хандра, но в некоторых случаях это может быть симптомом серьезного психического расстройства — депрессии. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала клинический психолог Алеся Давыдова.

Как рассказала эксперт, смена сезона действительно может влиять на наше самочувствие. Становится меньше дневного света, меняется привычный режим сна и бодрствования. Организму приходится адаптироваться к новому световому режиму. У некоторых людей это сопровождается сонливостью, снижением энергии и изменением настроения.

«Одновременно с осенью меняется и наша повседневная жизнь. Дети возвращаются в школу и детский сад, появляются кружки, расписания, домашние задания. После летнего режима снова нужно успевать на работу, заниматься семьей и бытовыми делами. Возрастает количество задач и уменьшается количество времени на отдых. Летом вы могли после работы встретиться с подругой, погулять или поехать за город. А в сентябре рабочий день заканчивается и начинается вторая смена: забрать ребенка, приготовить ужин, проверить уроки, подготовить вещи на завтра. Поэтому осенью вполне естественно почувствовать себя более уставшим. Однако сезонный спад настроения это еще не депрессия», — сказала она.

Психолог объяснила, что состояние осенней хандры можно описать как: «Так не хочется, но я все-таки делаю». Например: «Сегодня вообще не хочу идти на тренировку. На улице дождь, хочется лежать под пледом и смотреть сериалы. Но если я пойду, то после тренировки мне станет лучше». Или: «Не хочется ни с кем разговаривать вечером. Но подруга позвонила, мы поговорили и у меня поднялось настроение».

«При обычном сезонном спаде человек может хотеть больше спать, меньше выходить из дома, замедлиться, проводить больше времени в спокойной обстановке. Но при этом сохраняется способность получать удовольствие и заниматься привычными делами. Просто на это может потребоваться немного больше усилий», — сообщила Давыдова.

Специалист подчеркнула, что для постановки диагноза «депрессия» важно смотреть не на один отдельный признак, а на совокупность симптомов, их выраженность и то, насколько они мешают обычной жизни. Повод обратить внимание на свое состояние, если в течение продолжительного времени появляются:

подавленное настроение или ощущение внутренней пустоты;

заметная потеря интереса к тому, что раньше радовало;

выраженная усталость и ощущение нехватки энергии;

заметные изменения сна, например, бессонница или, наоборот, постоянная сонливость;

изменения аппетита;

трудности с концентрацией и принятием решений;

выраженное чувство вины или собственной никчемности;

стремление избегать привычного общения;

снижение способности справляться с обычными обязанностями;

ощущение, что даже простые действия требуют чрезмерных усилий.

«Раньше вы вставали утром, собирали детей, ехали на работу, вечером готовили ужин. А теперь каждое из этих действий ощущается как неподъемная задача. Или раньше вы с удовольствием встречались с подругами, а теперь несколько недель подряд отменяете встречи, потому что вообще ничего не хочется и ни на что нет сил. И здесь важно посмотреть, насколько изменился ваш обычный образ жизни. При депрессии постепенно исчезает интерес к жизни в целом», — предупредила собеседница издания.

Фраза «это просто осень» иногда действительно помогает отнестись к себе бережнее. Но иногда она может заставить человека слишком долго ждать, когда состояние «само пройдет» и пропустить момент, когда пора обратиться к специалисту за помощью.

С наступлением осени многие замечают, что утром становится сложнее вставать, а днем чаще появляется желание прилечь. На продолжительность сна влияют не столько календарные месяцы, сколько сокращение светового дня, режим работы и привычное время отхода ко сну. Врач общей практики Елена Костькина рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», сколько часов сна нужно взрослому человеку и почему осенью особенно важно не сбивать режим.