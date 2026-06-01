Агент Батракова раскрыл подробности предстоящей сделки с ПСЖ

Агент Дмитрий Чельцов, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» и сборной России Алексея Батракова, сообщил в эфире «Коммент.Шоу», что его клиент близок к переходу во французский ПСЖ.

По словам агента, вероятность сделки с победителем Лиги чемпионов оценивается в 95% и моет быть завершена в ближайшие две недели.

Чельцов раскрыл подробности предстоящего трансфера. «Локомотив» получит за 20-летнего полузащитника €25 млн, а зарплата самого Батракова в ПСЖ составит €5-6 млн в год.

В сезоне 2025/26 Батраков провел за «Локомотив» 36 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых забил 17 мячей и отдал 12 передач. В активе Батракова 11 игр в составе национальной команды с тремя голами. Портал Transfermarkt считает полузащитника «Локомотива» самым дорогим футболистом РПЛ, оценивая его в €28 млн.

