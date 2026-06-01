Французские СМИ подчеркнули роль Сафонова в победе ПСЖ в Лиге чемпионов

В финальном матче ПСЖ обыграл лондонский «Арсенал» — 1:1, 4:3 в серии пенальти. Сафонов в послематчевой серии не отразил ни одного удара, но заставил игроков «Арсенала» нервничать, в результате чего Эберечи Эзе и Габриэл пробили мимо ворот.

Издание призывает не обращать внимание на статистику — в финале у Сафонова не было ни одного сэйва.

«Во время серии послематчевых пенальти Сафонов сыграл заметную роль и внес существенный вклад в итоговый успех своей команды. Эзе не получил того, что обычно ищет при каждом ударе: информацию, позволяющую обмануть вратаря и пробить в противоход. Необходимость в последний момент выбрать направление удара и давление сделали свое дело», — говорится в материале L'Equipe.

Сафонов стал первым российским футболистом, которому удалось дважды стать победителем Лиги чемпионов.