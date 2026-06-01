«Трактор» разогнал всех легионеров, включая лучшего бомбардира Ливо

«Трактор» решил расстаться со всеми легионерами сразу. Клуб покинули Джошуа Ливо, Логан Дэй, Джордан Гросс и Михал Чайковски. О радикальных изменениях в составе сообщила пресс-служба челябинского клуба.

Особенно выделяется расставание с лучшим снайпером и бомбардиром команды Джошем Ливо. 33-летний канадец в минувшем сезоне набрал 65 (26+39) очков в 62 матчах регулярного чемпионата, а в плей-офф записал на свой счет 4 (3+1) балла в пяти играх.

«Трактор» не смог преодолеть первый раунд Кубка Гагарина, уступив в серии будущему финалисту «Ак Барсу» со счетом 1-4.

Ливо перешел в «Трактор» перед началом чемпионата. До этого он провел два сезона в «Салавате Юлаеве», и в сезоне 2024/25 отобрал у Сергея Мозякина снайперский рекорд КХЛ, забросив 49 шайб.

По данным «Спорт-Экспресса», канадский снайпер-рекордсмен перейдет в омский «Авангард».

Ранее ярославский «Локомотив» расторг контракты с 10 хоккеистами.