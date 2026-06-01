Химкинская команда одержала победу на первом международном турнире по баскетболу «Кубок Тимофея Мозгова»

Команда из Химок обыграла соперников из Донецкой народной республики и одержала победу в рамках первого международного турнира по баскетболу «Кубок Тимофея Мозгова» среди спортсменов до 14 лет, который прошел в Подмосковье с 29 по 31 мая. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Регион представили коллективы из Химок (СШОР №1), Раменского (СШ «Раменское») и Черноголовки (СШ «Черноголовка»). Их соперниками стали гости из Минска, Москвы, Тулы, ЛНР и ДНР. Организатором турнира выступил российский баскетболист, бронзовый призер чемпионата Европы 2011 года и Олимпийских игр 2012 года, рекордсмен НБА сезона 13/14, победитель американской лиги в составе «Кливленд Кавалерс» Тимофей Мозгов. Среди почетных гостей - президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов, генеральный директор БК «Химки» Павел Астахов и глава городского округа Химки Инна Федотова.

В решающем противостоянии подмосковная команда из Химок обыграла баскетболистов из ДНР со счетом 67:50. На третьем месте оказались представители Луганской народной республики.

Отметим, что соревнования организованы в рамках федеральной программы «Спорт России».

