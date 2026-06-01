Зубная щетка в ванной — рассадник заразы: врач Аррьета объяснил, почему ее надо хранить в другом месте

Врач Себастьян Аррьета предупредил: повышенная влажность создает идеальную среду для размножения патогенов на щетинках. А если щетка еще и не просушена — риски удваиваются. Спасти здоровье может только сухое помещение. Об этом сообщает Lenta.ru.

По словам специалиста, хранить зубную щетку в ванной комнате небезопасно. Влажность и тепло — лучшее, что можно придумать для бактерий и грибков. Особенно если щетинки после использования мокрые. Еще хуже — закрывать щетку в герметичные контейнеры без вентиляции. Там бактерии размножаются моментально.

Для тех, у кого нет возможности держать щетку в сухом месте, Аррьета дал несколько жестких правил. Первое: тщательно промывать щетинки после каждой чистки, чтобы не оставалось остатков пищи и пасты. Второе: хранить строго вертикально, чтобы вода стекала. Третье: менять щетку каждые три месяца и обязательно после любого инфекционного заболевания. И последнее: не давить на щетку слишком сильно — от этого щетинки изнашиваются быстрее и перестают нормально очищать зубы.

