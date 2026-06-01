Мексика объявила состав на чемпионат мира: в списке два игрока из РПЛ
Защитник «Локомотива» Монтес и хавбек «Динамо» Чавес сыграют за Мексику на ЧМ
Фото: [Сесар Монтес/ФК «Локомотив»]
Сборная Мексики объявила свою заявку на чемпионат мира по футболу. В итоговый список попали два футболиста, выступающие в Российской премьер-лиге, — защитник «Локомотива» Сесар Монтес и полузащитник «Динамо» Луис Чавес.
29-летний Монтес выступает за «Локомотив» с 2024 года. В составе национальной сборной он провел 67 матчей и забил четыре мяча.
В активе 30-летнего Чавеса 44 матча за сборную Мексики и четыре гола. Футболист пришел в «Динамо» летом 2023 года. Большую часть минувшего сезона он пропустил из-за травмы «крестов», которую получил, находясь в расположении национальной команды.
В заявку сборной Мексики включен 40-летний голкипер кипрского АЕЛа Гальермо Очоа. Легендарный мексиканский вратарь получил возможность сыграть на своем шестом чемпионате мира. В этом случае он станет обладателем рекорда вместе с главными звездами эпохи Лионелем Месси и Криштиану Роналду.
