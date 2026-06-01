Сафонов рассмеялся во время речи Макрона

В Елисейском дворце в Париже состоялся прием в честь победы ПСЖ в Лиге чемпионов. На мероприятии присутствовал российский голкипер парижской команды Матвей Сафонов.

На появившейся в сети фотографии Сафонов смеется во время речи президента Франции Эммануэля Макрона. Неизвестно, какие именно слова французского лидера вызвали такую реакцию у российского футболиста.

ПСЖ второй год подряд выиграл главный клубный европейский трофей. В финале парижане обыграли лондонский «Арсенал» (1:1, 4:3 — пенальти). В серии послематчевых пенальти Сафонову не удалось отразить ни одного удара, но он смог сбить с толку «канониров» Эберечи Эзе и Габриэла, которые пробили мимо.

Ранее французская газета L'Equipe отметила, что Сафонов внес существенный вклад в итоговую победу ПСЖ.