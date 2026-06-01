«Положительно по шести видам из десяти»: россиянка рассказала, как после Таиланда врачи нашли тропических паразитов

Отдых в тропиках обернулся для семьи российской тревел-блогерши настоящим кошмаром. Через несколько месяцев после возвращения из Таиланда у ее мужа подскочила температура, начался сухой кашель, а потом опухла нога и вылезла сыпь. Врачи разводили руками. А когда пришли анализы на паразитов, пара была в шоке: «положительно» стояло напротив шести видов гельминтов из десяти. Об этом сообщает Lenta.ru.

Блогерша в личном канале подробно описала мытарства. Сначала медики не могли понять, что происходит с мужчиной. Отправили к инфекционисту. Тот назначил анализ крови на антигены паразитов. Стандартный метод поиска глистов в кале ничего не показал. А вот кровь выдала страшную картину: шесть видов гельминтов из десяти возможных.

По словам женщины, некоторых паразитов можно подхватить через недостаточно прожаренное мясо, грязные фрукты или зелень. Но самые коварные обитают только в тропиках и проникают в организм через кожу при контакте с зараженной водой. Они мигрируют в кровеносные сосуды, достигают зрелости и разбрасывают яйца по всему телу, вызывая воспаление. Симптомы — температура, кашель, сыпь, отеки.

Блогерша призывает туристов, собирающихся в Таиланд, соблюдать жесткие правила: не купаться в стоячих или медленных пресных водоемах, не есть сырую, вяленую, слабосоленую или маринованную пресноводную рыбу (даже в салатах) и не ходить босиком по влажной земле, траве, лесным тропам и рисовым полям.

