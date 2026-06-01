Четыре человека погибли при взрыве на оборонном заводе в Южной Корее: вспыхнуло топливо, пожарные тушат возгорание

Южнокорейский оборонный завод в городе Тэджон потряс мощный взрыв. В 10:59 по местному времени (04:59 мск) на первом этаже предприятия вспыхнуло топливо, используемое в двигательных установках. Пожарные немедленно приступили к тушению, но без жертв не обошлось. По последним данным, погибли четыре человека, ещt двое получили ранения. Об этом сообщает Lenta.ru.

Взрыв произошел утром, его причиной предварительно называют воспламенение топлива. Огонь быстро распространился, но пожарным удалось локализовать возгорание. Точное число жертв будет установлено после того, как пламя полностью потушат. Президент Ли Чжэ Мен дал указание мобилизовать все доступные ресурсы для спасения людей и расследования инцидента.

Южнокорейские власти обещают провести тщательное расследование и выяснить все обстоятельства. Пока же спасатели продолжают работать на месте трагедии.

