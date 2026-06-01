42 жениха в свадебных нарядах ждали невест из приюта до вечера и попали под арест

42 индийских жениха собрались на массовую свадьбу, заплатив по 15 тысяч рублей за невест из сиротского приюта. Утром они пришли в свадебных нарядах с родственниками и подарками. А вечером девушки так и не появились. Организаторы — супружеская пара — заявили, что их обманули собственные родственники. Но полиция арестовала обоих. Об этом сообщает Lenta.ru.

В штате Мадхья-Прадеш мошенники нажились на мужчинах, которые не могли найти себе жен. За 20 тысяч рупий (около 15 тысяч рублей) каждому обещали невесту из приюта для сирот в городе Индаур. Утром 24 мая 42 жениха в полной готовности с родней и дарами съехались на место церемонии. Увидели, что приготовления даже не начинались. Организатор Мукеш Байраги и его жена уверяли: невесты уже в пути. До вечера никто не приехал.

Байраги попытался свалить вину на брата и тестя, которые якобы жили в Индауре и обещали договориться с приютом. По его словам, они перестали отвечать на звонки. Но пострадавшие рассказали следователям, что все общение велось онлайн. Фотографии девушек мошенники брали со страниц случайных пользователей в соцсетях. Сумма ущерба превысила 1 миллион рупий (750 тысяч рублей). Полиция арестовала Байраги и его жену по подозрению в мошенничестве.

Ранее россиянка рассказала, как после Таиланда врачи нашли у ее мужа тропических паразитов.