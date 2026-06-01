В Московской области рассказали о лесопожарной обстановке

В понедельник, 1 июня, на большей части территории Подмосковья ожидается II класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Клинском и Сергиево-Посадском лесничествах – I класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

Во вторник и в среду, 2 и 3 июня, на большей части территории региона спрогнозировали II класс пожарной опасности. Температура воздуха днем в этот период составит +17-23 градусов, ночью – +7-16. Синоптики обещают переменную облачность, без осадков.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.