В Подольске провели финальные игры футбольного турнира «Кожаный мяч»
Фото: [Министерства физической культуры и спорта МО]
В Подольске на стадионе «Труд» провели финальные игры регионального этапа турнира «Кожаный мяч – Лига юных футболистов», их участниками стали более 400 юных спортсменов из разных округов Подмосковья, которые победили в матчах муниципального этапа турнира. Об этом сообщает Министерства физической культуры и спорта Московской области.
Победу среди мальчиков 2011–2012 годов рождения одержала команда Дмитровского округа, среди юношей 2013–2014 годов рождения - команда Лотошино, в возрастной категории 2015-2016 годов рождения - из Дмитровского округа.
Первое место среди девочек 2011–2012 годов рождения одержала команда Раменского округа, среди девушек 2015–2016 годов рождения - команда Истры.
Победители представят региона на всероссийском этапе соревнований. Команды-победители этого этапа станут участниками Суперфинала турнира «Кожаный мяч», который пройдет с 13 по 17 октября а Волгоградской области. Соревнования проходят в рамках государственной программы «Спорт России».
