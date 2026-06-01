В Мытищах возвели вторую очередь ЖК «КИТ»

В Мытищах построили вторую очередь жилого комплекса «КИТ», ГК «СЗ Инвест Груп» выдали разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Министр жилищной политики Московской области Елена Волкова уточнила, что комплекс общей площадью более 51 тыс. кв. м рассчитан свыше чем на 1,2 тыс. квартир. В нем также предусмотрен подземный паркинг на 329 машино-мест. На территории также располагается наземная гостевая парковка и стойки для стоянки велосипедов, самокатов и других средств передвижения.

Жильцам будут доступны теневые навесы, игровые площадки, workout-зона для занятий спортом со специальным беговым маршрутом, зоны с пинг-понгом и стритболом. Вблизи находятся стадион при детской академии футбола им. Дмитрия Аленичева, торгово-развлекательные комплексы, Храм Рождества Христова, Центральный городской парк, Дворец культуры, оздоровительный комплекс и другие социальные объекты.

