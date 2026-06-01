Подростки штурмуют рынок труда: число вакансий для школьников выросло на 43%

Российские работодатели переключились на школьников. В апреле–мае 2026 года количество вакансий для подростков подскочило на 43% по сравнению с мартом. Юным соискателям готовы платить до 50 тысяч рублей в месяц. Эксперты объясняют это желанием бизнеса сэкономить на опытных кадрах. Об этом сообщает Lenta.ru.

Аналитики зафиксировали резкий скачок спроса на юную рабочую силу. Суммарное число предложений подработки для несовершеннолетних превысило 1,8 тысячи. Чаще всего подростков зовут курьерами, промоутерами, упаковщиками, аниматорами и официантами. Зарплатные вилки стартуют от средних значений, но в ряде случаев доходят до 50 тысяч рублей в месяц — сумма, которой позавидуют иные взрослые специалисты.

По мнению экспертов, такая динамика объясняется просто: компании экономят. Опытные работники требуют больше денег, а подростки готовы трудиться за меньшие суммы, при этом нередко проявляя высокую ответственность. Родители тоже не против — дети заняты делом, а не зависают в гаджетах. Однако у медали есть и обратная сторона: не всегда юные сотрудники могут похвастаться нужными навыками, да и закон жестко ограничивает их рабочее время.

