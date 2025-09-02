«Ахмат» подписал нападающего сборной Марокко

С 24-летним нападающим заключен четырехлетний контракт. В ближайшие дни новичок «Ахмата» присоединится к команде, когда та возобновит тренировочный процесс после нескольких дней выходных.

В минувшем сезоне Эль Махрауи выступал за марокканский «Мекнес». В 30 матчах за клуб он забил 10 мячей и отдал три результативные передачи. В активе футболиста три матча за национальную сборную.

6 августа грозненский клуб возглавил экс-тренер сборной России Станислав Черчесов. После прихода специалиста «Ахмат» набрал восемь очков в четырех матчах РПЛ — две победы и две ничьи. Команда занимает десятое место в чемпионате России.