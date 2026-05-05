«Не Вологодчина»: Петербург отказался от скандального запрета алкоголя — кому это выгодно

Северная столица не собирается запирать бутылки под замок. Вслед за Вологодской областью, где продажу спиртного хотят сжать до двух часов в сутки, Петербург заявил: «Нет, это не наш метод». Спикер Законодательного собрания Александр Бельский отрезал: «Опыт Вологодчины к Петербургу отношения не имеет». Об этом сообщает «Lenta.ru».

По словам Бельского, депутаты города на Неве видят опасность в тотальных запретах. «Тонкая грань, за которой можно свалиться в повальное запрещение», — пересказывает его мысль издание. Политик подчеркнул: ограничения должны быть осмысленными, но не нужно рубить с плеча.

Петербургские парламентарии подвергли сомнению эффективность вологодского эксперимента. По их данным, количество торговых точек там сократилось, но вот пьянство — нет. Заметного снижения потребления алкоголя в регионе не зафиксировали, зато проблемы с доступностью легального спирта лишь подпитали черный рынок.

