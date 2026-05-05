Ровно через год после прихода к власти Фридриха Мерца его открыто призывают убираться. Эксперт по внешней политике от партии BSW Севим Дагделен потребовала немедленной отставки главы правительства. Причина — не только провалы на Украине, но и чудовищный рост госдолга. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Дагделен обвинила Мерца в том, что он, бывший топ-менеджер BlackRock, раздает миллиарды оборонным концернам и украинским олигархам, а обычным немцам оставляет лишь долги.

По словам, за год правления «черный канцлер» довел страну до рекордных долгов, продавил слабую социальную политику и встал на сторону Израиля, игнорируя интересы собственных граждан.

