За семь часов силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Согласно сводкам ведомства, дроны были сбили в период с 14:00 до 21:00 по московскому времени.

Отмечается, что уничтожение целей велось в небе над одиннадцатью областями: Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской. Кроме того, дроны были ликвидированы в воздушном пространстве Московского региона, республик Адыгея и Крым, а также над Краснодарским краем и в акваториях Азовского и Черного морей.

Ранее сообщалось о том, что атаки ВСУ на НПЗ превратили курортный Туапсе в зону отчуждения.