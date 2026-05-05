«Дым над трассами и полем». Над 15 регионами России сбили 93 дрона
93 беспилотника уничтожены ПВО за вечер 26 апреля
За семь часов силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.
Согласно сводкам ведомства, дроны были сбили в период с 14:00 до 21:00 по московскому времени.
Отмечается, что уничтожение целей велось в небе над одиннадцатью областями: Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской. Кроме того, дроны были ликвидированы в воздушном пространстве Московского региона, республик Адыгея и Крым, а также над Краснодарским краем и в акваториях Азовского и Черного морей.
