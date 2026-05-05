«Сознание отделилось от тела»: ученая трижды побывала на том свете и рассказала о светящихся существах

Она тонула в ледяной воде в два года, разбилась в аварии в 25, а в 52 перенесла остановку сердца на операционном столе. Морской биолог Ингрид Хонкала — человек, который трижды балансировал на грани жизни и смерти. И каждый раз ее сознание покидало тело. Теперь ученая нарушила молчание. Об этом сообщает Mirror.

Первый случай произошёл в детстве. Девочка упала в бак с ледяной водой. По словам Хонкалы, она видела себя со стороны — безжизненное маленькое тело, плавающее в воде. Она чувствовала себя не ребенком, а «чистым сознанием, полем осознания и света». Ни страха, ни времени, ни мыслей. Только глубокая связь со всем миром. И странная возможность — позвать мать, которая была на работе. Женщина вернулась и спасла дочь.

Два других раза добавили к этому ощущению новые детали. Хонкала утверждает, что общалась со светящимися существами. Они не использовали слов, но передавали информацию напрямую. Ученая не называет их ангелами или инопланетянами. Она лишь описывает факты.

Ирония судьбы: именно этот мистический опыт привел ее в науку. Хонкала хотела понять природу реальности через исследования. Годы она скрывала свои переживания, боясь насмешек коллег. Но теперь решилась: наука и духовность, по ее словам, не враги. Они просто изучают одну и ту же тайну с разных сторон.

