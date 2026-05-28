Акиньшина забрала детей от Геловани в новую семью с Козловским

В семье Оксаны Акиньшиной и Данилы Козловского большое пополнение: в начале мая 2026 года на свет появился сын. Для 39-летней актрисы этот мальчик стал четвертым ребенком, для 41-летнего актера — вторым. Пара, которая официально оформила отношения еще до родов, сейчас наслаждается семейным счастьем.

Как пишет Woman.ru, Акиньшина также приняла важное решение, касающееся ее старших детей от предыдущего брака с кинопродюсером Арчилом Геловани. Актриса забрала к себе 13-летнего сына и 9-летнюю дочь. Долгое время дети жили с отцом в Грузии, но теперь они переехали в Россию, к матери.

По словам близких, Козловский не только поддержал возлюбленную в этом шаге, но и нашел общий язык с ее бывшим мужем. Более того, актер приобрел просторный загородный дом в Подмосковье, где теперь будет жить вся большая семья.

Продюсер Леонид Дзюник, комментируя ситуацию, похвалил Акиньшину. По его словам, актриса «не разбрасывает» детей, а рожает их от любимых мужчин.

«Неважно, с кем дети живут, она дает жизнь. Тем более, сейчас все дети с ней! И старшие, и маленький. Маленький, наверно, очень красивый будет, мама с папой такие красивые оба! Оксана — артистка, она работает, ей надо заниматься карьерой, это ее право, а с детьми она сама разберется», — отметил Дзюник.

Напомним, что у самого Козловского есть шестилетняя дочь от отношений с актрисой Ольгой Зуевой. Девочка живет в США, но актер регулярно прилетает к ней, поддерживая теплые отношения.

Ранее сообщалось, что суд вернул Ольге Зуевой иск к Даниле Козловскому по алиментам.