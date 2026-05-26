Суд вернул Зуевой иск к Козловскому об алиментах на дочь

Савеловский районный суд Москвы вернул исковое заявление Ольги Зуевой к Даниле Козловскому о взыскании алиментов на их общую дочь, сообщает Леди.Mail.

В суде объяснили, что подобные споры должны решаться в рамках приказного производства: это упрощенная процедура, которая не предусматривает судебных заседаний и вызова сторон для дачи показаний. Судья единолично изучает документы и в течение от 5 до 10 дней выносит судебный приказ — по сути, обязательство для ответчика выплачивать алименты. Такая система создана для бесспорных дел, где нет сомнений в отцовстве и необходимости содержания ребенка.

Теперь Зуевой предстоит заново обратиться в суд, но уже с заявлением о выдаче судебного приказа.

Напомним, что Зуева и Козловский состояли в отношениях с 2015 года. В феврале 2020 года у пары родилась дочь, но вскоре после этого они расстались. Сам Козловский в интервью признавал, что поступил плохо по отношению к бывшей возлюбленной.

Сейчас Ольга вместе с дочерью живет в США. Недавно у Козловского и Оксаны Акиньшиной родился сын, а перед этим пара заключила брак.

Ранее сообщалось, что рэпер T-Killah стал отцом во второй раз.