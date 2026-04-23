Актер Алексей Макаров рассказал, как победил алкоголизм и нашел любовь

Имя Алексея Макарова, сына легендарной Любови Полищук, долгое время было синонимом скандалов, пьяных дебошей и разбитых женских сердец. Ловелас, дебошир, алкоголик — такими эпитетами пестрели заголовки желтой прессы, а коллеги по цеху жаловались на его невыносимый характер. Три брака распались, бывшие жены рассказывали о рукоприкладстве, а сцена с ударом Анастасии Макеевой в 2008 году стала одной из самых громких в череде его скандальных выходок. Сам актер тем временем стремительно терял себя: запой следовал за запоем, и вес достиг чудовищных 127 кг.

Казалось, что карьера и жизнь катятся в пропасть, из которой нет выхода. Однако судьба преподнесла Макарову неожиданный подарок — встречу с девушкой по имени Полина, обычной стюардессой, которая, что самое удивительное, не узнала в опустившемся мужчине известного актера. Но именно она, не знавшая его скандального прошлого, смогла сказать те слова, которые никто не говорил раньше: брось пить и займись здоровьем. И Макаров послушался.

Как отмечает Teleprogramma.org, артист завязал с алкоголем, увлекся спортом и сбросил 40 кг, превратившись из заплывшего жиром мужчины в подтянутого артиста.

«Побольше помидоров, огурцов и куриной грудки. Побольше движения, поменьше телевизора и рилсов. Любим сесть на велосипеды и колесить по Парку культуры и набережной», — рассказал о новом образе жизни актер.

В 2022 году Алексей и Полина тайно расписалась — и не где-нибудь, а в обычном Многофункциональном центре (МФЦ), без пафоса и пышных церемоний.

Сейчас Макаров активно снимается в кино и планирует участвовать в нескольких проектах в 2026 году. Прошлое, конечно, не забыто, и многие до сих пор вспоминают его скандальные выходки, но сам актер, кажется, наконец нашел то, что искал, — покой, любовь и смысл жизни.

