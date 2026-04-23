«Около миллиона, но точно не скажу»: российский комик раскрыл свой доход

Комик Хетаг Хугаев разоткровенничался о деньгах. По его словам, его доход составляет примерно миллион рублей — и это после того, как государство забрало налоги, а команда получила зарплаты. Об этом сообщает Lenta.ru.

Но главную интригу юморист оставил за кадром. Он не уточнил, миллион это в месяц или разовый гонорар за один концерт. Зрителям остается только гадать. Хугаев не стал жаловаться на жизнь. Комик также отметил, что его доход складывается не только из продажи билетов на выступления, но и из рекламных контрактов.

Для многих поклонников эта сумма кажется запредельной. Однако сам артист, судя по тону, считает ее лишь справедливой оценкой своего труда. Он не назвал точных цифр, но дал достаточно, чтобы представить масштаб.

